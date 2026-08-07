Urządzenie do czyszczenia beczek BC 14/12
Urządzenie do czyszczenia beczek BC 14/12 służy do czyszczenia wnętrza pojemników i beczek – w szczególności beczek dębowych o pojemności od 225 do 600 litrów.
Dzięki naszemu urządzeniu do czyszczenia beczek BC 14/12 czyszczenie beczek jest łatwiejsze i bardziej ekonomiczne niż kiedykolwiek. Nie ma potrzeby czasochłonnego przenoszenia, zamiast tego urządzenie do czyszczenia beczek jest wkładane bezpośrednio do beczki lub pojemnika i czyszczenie można rozpocząć natychmiast. Po zakończeniu czyszczenia wystarczy jeden ruch ręką, aby natychmiast przełączyć urządzenie z trybu czyszczenia wysokociśnieniowego na tryb zasysania, a tym samym ponownie przygotować bęben lub pojemnik do użytku. Proces ten jest tak przekonujący, że Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy Uprawy Winorośli i Sadownictwa w Weinsbergu wykorzystuje nasze urządzenie do czyszczenia beczek do celów dydaktycznych i do mycia beczek typu barrique.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Napęd
|Elektryczny
|Ilość dysz (szt.)
|2
|Przepływ (l/h)
|1400
|Prędkość (obr./min)
|62
|Długość (mm)
|315 - 900
|Napięcie (V)
|115 - 240
|Częstotliwość (Hz)
|50 - 60
|Otwór zbiornika (mm)
|min. 40
|Temperatura (°C)
|maks. 80
|Waga (kg)
|4,8
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|1170
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Cage
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 11/18-4 S
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/12-4 M
- HDS 7/12-4 MX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 C Classic
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
Urządzenia archiwalne
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