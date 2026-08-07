Urządzenie do czyszczenia beczek BC 14/12

Urządzenie do czyszczenia beczek BC 14/12 służy do czyszczenia wnętrza pojemników i beczek – w szczególności beczek dębowych o pojemności od 225 do 600 litrów.

Dzięki naszemu urządzeniu do czyszczenia beczek BC 14/12 czyszczenie beczek jest łatwiejsze i bardziej ekonomiczne niż kiedykolwiek. Nie ma potrzeby czasochłonnego przenoszenia, zamiast tego urządzenie do czyszczenia beczek jest wkładane bezpośrednio do beczki lub pojemnika i czyszczenie można rozpocząć natychmiast. Po zakończeniu czyszczenia wystarczy jeden ruch ręką, aby natychmiast przełączyć urządzenie z trybu czyszczenia wysokociśnieniowego na tryb zasysania, a tym samym ponownie przygotować bęben lub pojemnik do użytku. Proces ten jest tak przekonujący, że Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy Uprawy Winorośli i Sadownictwa w Weinsbergu wykorzystuje nasze urządzenie do czyszczenia beczek do celów dydaktycznych i do mycia beczek typu barrique.

Specyfikacja

Dane techniczne

Napęd Elektryczny
Ilość dysz (szt.) 2
Przepływ (l/h) 1400
Prędkość (obr./min) 62
Długość (mm) 315 - 900
Napięcie (V) 115 - 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Otwór zbiornika (mm) min. 40
Temperatura (°C) maks. 80
Waga (kg) 4,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 1170
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