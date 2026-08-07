Dzięki naszemu urządzeniu do czyszczenia beczek BC 14/12 czyszczenie beczek jest łatwiejsze i bardziej ekonomiczne niż kiedykolwiek. Nie ma potrzeby czasochłonnego przenoszenia, zamiast tego urządzenie do czyszczenia beczek jest wkładane bezpośrednio do beczki lub pojemnika i czyszczenie można rozpocząć natychmiast. Po zakończeniu czyszczenia wystarczy jeden ruch ręką, aby natychmiast przełączyć urządzenie z trybu czyszczenia wysokociśnieniowego na tryb zasysania, a tym samym ponownie przygotować bęben lub pojemnik do użytku. Proces ten jest tak przekonujący, że Państwowy Instytut Naukowo-Badawczy Uprawy Winorośli i Sadownictwa w Weinsbergu wykorzystuje nasze urządzenie do czyszczenia beczek do celów dydaktycznych i do mycia beczek typu barrique.