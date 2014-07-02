Urządzenie do czyszczenia powierzchni płaskich FR 50
Obracająca się belka z dyszami Power daje wydajność do 10 razy większą od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej. Łożyskowanie ceramiczne, wyposażone w mechanizm do zasysania środka czyszczącego i zintegrowany zawór środka czyszczącego. Średnica 500 mm.
Myjka do powierzchni FR 50 jest odporna na gorącą wodę, jest wyposażona w obudowę ze stali nierdzewnej, a jej szerokość robocza wynosi 500 mm — nadaje się do czyszczenia dużych obszarów. Myjka FR 50 jest wyposażona w podwójne łożyska ceramiczne, wygodny uchwyt z przyciskiem, niepozostawiające śladów kółka wahadłowe oraz zintegrowany niskociśnieniowy system dozowania detergentu. Zestaw dysz należy zamówić oddzielnie. Dane techniczne: Maks. 250 barów, 1800 l/h, 80°C.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica (mm)
|500
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Kolor
|srebrny
|Waga z opakowaniem (kg)
|13,9
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