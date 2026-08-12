VJ 24 lanca spryskująca z przegubem 360°

Krótka lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia i ruchomym przegubem w zakresie 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obiektów np. wnętrza kosza na śmieci bez wody odpryskującej w kierunku osoby czyszczącej.

Regulowana ręczna lanca spryskująca VJ 24 z przegubem ruchomym w zakresie 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obszarów. Rura przedłużająca umożliwia użytkownikowi ergonomiczną pracę, a odległość chroni przed rozpryskiem wody. Ponadto adapter Quick Connect między dyszą a rurą przedłużającą umożliwia użytkownikowi zmianę na inną końcówkę do myjki ręcznej szybko i łatwo, używając tylko jednej ręki. Ręczna lanca VJ 24 jest kompatybilna z akumulatorową myjką ciśnieniową KHB 5 Battery.

Cechy i zalety
Regulowany przegub
  • Złącze regulowane w zakresie 360°.
Zestaw zawiera rurę przedłużającą
  • Ergonomia pracy.
Płaski strumień 25°
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Adapter Quick Connect
  • Prosta w wymianie
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 512 x 59 x 43
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
  • Kwietniki
  • Kosze na śmieci
  • Rowery
  • Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Części zamienne

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