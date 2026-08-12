Regulowana ręczna lanca spryskująca VJ 24 z przegubem ruchomym w zakresie 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obszarów. Rura przedłużająca umożliwia użytkownikowi ergonomiczną pracę, a odległość chroni przed rozpryskiem wody. Ponadto adapter Quick Connect między dyszą a rurą przedłużającą umożliwia użytkownikowi zmianę na inną końcówkę do myjki ręcznej szybko i łatwo, używając tylko jednej ręki. Ręczna lanca VJ 24 jest kompatybilna z akumulatorową myjką ciśnieniową KHB 5 Battery.