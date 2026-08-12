VJ 24 lanca spryskująca z przegubem 360°
Krótka lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia i ruchomym przegubem w zakresie 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obiektów np. wnętrza kosza na śmieci bez wody odpryskującej w kierunku osoby czyszczącej.
Regulowana ręczna lanca spryskująca VJ 24 z przegubem ruchomym w zakresie 360° doskonale sprawdza się podczas czyszczenia trudno dostępnych obszarów. Rura przedłużająca umożliwia użytkownikowi ergonomiczną pracę, a odległość chroni przed rozpryskiem wody. Ponadto adapter Quick Connect między dyszą a rurą przedłużającą umożliwia użytkownikowi zmianę na inną końcówkę do myjki ręcznej szybko i łatwo, używając tylko jednej ręki. Ręczna lanca VJ 24 jest kompatybilna z akumulatorową myjką ciśnieniową KHB 5 Battery.
Cechy i zalety
Regulowany przegub
- Złącze regulowane w zakresie 360°.
Zestaw zawiera rurę przedłużającą
- Ergonomia pracy.
Płaski strumień 25°
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Adapter Quick Connect
- Prosta w wymianie
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|512 x 59 x 43
Zastosowania
- Trudno dostępne miejsca (rogi, szczeliny, przerwy itp.)
- Kwietniki
- Kosze na śmieci
- Rowery
- Do czyszczenia maszyn i narzędzi ogrodowych.
Części zamienne
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