Wałek uniwersalny RVF 7
Wałek do wielu powierzchni robota sprzątającego RVF 7 zapewnia delikatne czyszczenie na mokro i pielęgnację wszystkich twardych posadzek. Nie pozostawia włókien, jest chłonny i wytrzymały. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C.
Roboty sprzątające Kärcher RVF 7 i RVF 7 Comfort są wyposażone w wałek do wielu powierzchni, wykonany z wysokiej jakości mikrofibry, która umożliwia delikatne czyszczenie na mokro wszystkich twardych posadzek, nawet parkietu. Pad nie strzępi się, jest chłonny i wyjątkowo wytrzymały, idealny do intensywnego czyszczenia, a także zapewnia czystość bez smug. Jeśli pad wymaga wymiany lub czyszczenia, można go wymienić w mgnieniu oka, bez użycia narzędzi i bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Zużyty wałek można po prostu wyciągnąć i bez wysiłku włożyć nowy. Pad walcowy do wielu powierzchni można prać w pralce w temperaturze do 60°C, po czym jest gotowy do ponownego użycia.
Cechy i zalety
Łatwa wymiana pada walcowego
- Wałek można szybko i łatwo wymienić, po prostu go wyciągając – bez użycia narzędzi i praktycznie bez wysiłku.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
100% mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|255 x 55 x 55