Roboty sprzątające Kärcher RVF 7 i RVF 7 Comfort są wyposażone w wałek do wielu powierzchni, wykonany z wysokiej jakości mikrofibry, która umożliwia delikatne czyszczenie na mokro wszystkich twardych posadzek, nawet parkietu. Pad nie strzępi się, jest chłonny i wyjątkowo wytrzymały, idealny do intensywnego czyszczenia, a także zapewnia czystość bez smug. Jeśli pad wymaga wymiany lub czyszczenia, można go wymienić w mgnieniu oka, bez użycia narzędzi i bez kontaktu z zanieczyszczeniami. Zużyty wałek można po prostu wyciągnąć i bez wysiłku włożyć nowy. Pad walcowy do wielu powierzchni można prać w pralce w temperaturze do 60°C, po czym jest gotowy do ponownego użycia.