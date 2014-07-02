Washing brush rotary
Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył i zanieczyszczenia z każdej powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C, M 18 x 1,5 (wymienny wkład szczotki).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|900 - 1300
|Materiał
|Nylon
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
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