Washing brush rotary

Napędzana strumieniem wody. Delikatnie usuwa drobny pył i zanieczyszczenia z każdej powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C, M 18 x 1,5 (wymienny wkład szczotki).

Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 800
Materiał Naturalne włosie
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Części zamienne

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