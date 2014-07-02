Washing brush rotary
Obracająca się szczotka czyszcząca delikatnie usuwa drobny pył oraz zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C. (M 18 x 1,5, wymienny wkład szczotki).
Cechy i zalety
Rotacyjna szczotka do mycia napędzana strumieniem wody
- Do napędu szczotki nie jest wymagany dodatkowy silnik.
- Kompaktowa i lekka konstrukcja.
Montaż na lancy spryskującej (złącze M 18 x 1,5)
- Prosta i solidna.
Włosie nylonowe
- Ochrona powierzchni.
Wysoka moc czyszczenia mechanicznego dzięki ruchowi obrotowemu
- Wyjątkowa wydajność czyszczenia.
- Mniejsza czasochłonność w porównaniu ze standardowymi szczotkami do mycia.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Wydajność tłoczenia (l/h)
|500 - 800
|Materiał
|Nylon
|Gwint przyłącza
|M 18
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,1
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