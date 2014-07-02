Washing brush rotary

Obracająca się szczotka czyszcząca delikatnie usuwa drobny pył oraz zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C. (M 18 x 1,5, wymienny wkład szczotki).

Cechy i zalety
Rotacyjna szczotka do mycia napędzana strumieniem wody
  • Do napędu szczotki nie jest wymagany dodatkowy silnik.
  • Kompaktowa i lekka konstrukcja.
Montaż na lancy spryskującej (złącze M 18 x 1,5)
  • Prosta i solidna.
Włosie nylonowe
  • Ochrona powierzchni.
Wysoka moc czyszczenia mechanicznego dzięki ruchowi obrotowemu
  • Wyjątkowa wydajność czyszczenia.
  • Mniejsza czasochłonność w porównaniu ze standardowymi szczotkami do mycia.
Specyfikacja

Dane techniczne

Wydajność tłoczenia (l/h) 500 - 800
Materiał Nylon
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
Części zamienne

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