Wąska dysza ssąca do WV 2/WV 5

Wąska ssawka z gumowymi listwami do nowych myjek do okien WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.

Wąska ssawa z gumowymi listwami do nowych myjek do okien WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.

Cechy i zalety
Miękkie, silikonowe listwy zbierające
  • Czyszczenie bez zacieków
Wąski kształt
  • Idealna do okien kratowych lub innych wąskich obszarów.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 225 x 37 x 125
Zastosowania
  • Dzielone okna (szprosy)
  • Gładkie powierzchnie
  • Lustra
  • Flizy
Akcesoria