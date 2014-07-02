Wąska dysza ssąca do WV 2/WV 5
Wąska ssawka z gumowymi listwami do nowych myjek do okien WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.
Wąska ssawa z gumowymi listwami do nowych myjek do okien WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien, małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.
Cechy i zalety
Miękkie, silikonowe listwy zbierające
- Czyszczenie bez zacieków
Wąski kształt
- Idealna do okien kratowych lub innych wąskich obszarów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|225 x 37 x 125
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Dzielone okna (szprosy)
- Gładkie powierzchnie
- Lustra
- Flizy