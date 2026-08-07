Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m

Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przyłącze dla dyszy). Maksymalne ciśnienie robocze 250 bar.

Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 20 m (DN 6) do czyszczenia rur, ciśnienie maks. 220 barów (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).

Cechy i zalety
Bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy, z zakutymi końcówkami
  • Zaprojektowany pod kątem czyszczenia rur.
  • Wysoka odporność na zużycie.
  • Wytrzymuje ciśnienie do 250 bar.
Połączenie: 1/8"
  • Kompatybilny z dyszami czyszczącymi
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Gwint przyłącza EASY!Lock
Długość (m) 20
Waga z opakowaniem (kg) 3,4
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