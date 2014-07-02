Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m
Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 220 bar.
Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 20 m (DN 6) do czyszczenia rur, ciśnienie maks. 220 barów (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).
Cechy i zalety
Bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy, z zakutymi końcówkami
- Zaprojektowany pod kątem czyszczenia rur.
- Wysoka odporność na zużycie.
- Wytrzymuje ciśnienie do 250 bar.
Połączenie: 1/8"
- Kompatybilny z dyszami czyszczącymi
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Długość (m)
|20
|Waga z opakowaniem (kg)
|3
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