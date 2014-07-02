Wąż doprowadzający wodę

ID 19 R1" / R1", do 85 °C. Długość 7,5 m.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 7,5
Waga z opakowaniem (kg) 2,8
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