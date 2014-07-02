Wąż doprowadzający wodę
ID 19 R1" / R1", do 85 °C. Długość 7,5 m.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|7,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,8
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 ST
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/23-4 S
- HD 10/23-4 S Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4 SX Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 G
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M eB
Urządzenia archiwalne
- HD 10/21-4 Cage
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SX Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1000 SI
- HD 13/18 S Plus *EU II
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus