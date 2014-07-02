Wąż przedłużający 5 m do przystawki do mycia podłóg i powierzchni płaskich (FRV 30)

Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter.

Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter.

Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 1,3
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