WĄŻ PRZEDŁUŻAJĄCY

Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Długość 10 m, DN 8 mm. Wzmocniona oplotem tekstylnym, nie ulega skręcaniu. Mosiężne złącze zapewnia większą wytrzymałość. Wąż przedłużający przeznaczony do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K7.

Cechy i zalety
Wąż przedłużający 10 m
  • Zwiększa zasięg węża
Wąż DN 8 wzmocniony tekstylnym oplotem.
  • Wytrzymały
Zabezpieczenie przed skręcaniem
  • Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Złącze z mosiądzu
  • Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 10
Kolor czarny
Waga (kg) 1,2
Waga z opakowaniem (kg) 1,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 240 x 240 x 85