WĄŻ PRZEDŁUŻAJĄCY
Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy, wykonana z wysokiej jakości materiałów. Długość 10 m, DN 8 mm. Wzmocniona oplotem tekstylnym, nie ulega skręcaniu. Mosiężne złącze zapewnia większą wytrzymałość. Wąż przedłużający przeznaczony do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K7.
10 metrowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. Łatwe podłączanie między urządzeniem i wężem. Wytrzymała przedłużka o średnicy 8 mm, wzmocniona oplotem tekstylnym, nie ulegająca skręcaniu, z mosiężnym złączem gwarantującym wytrzymałość. Maksymalne ciśnienie pracy 160 bar, maksymalna temperatura pracy 60 °C. Odpowiednia również do stosowania środków czyszczących. Przeznaczona do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2 - K7
Cechy i zalety
Wąż przedłużający 10 m
- Zwiększa zasięg węża
Wąż DN 8 wzmocniony tekstylnym oplotem.
- Wytrzymały
Zabezpieczenie przed skręcaniem
- Zabezpiecza wąż wysokociśnieniowy przed skręcaniem
Złącze z mosiądzu
- Wysokiej jakości, bardzo wytrzymała.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|10
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|1,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|240 x 240 x 85
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
- K 2.36 M plus
- K 2.38 M
- K 2.38 M T 50
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.75 plus
- K 2.87 plus
- K 2.89 plus
- K 2.90 M
- K 2.90 M plus
- K 2.900 M Plus
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.91 M Plus
- K 2.91 MD Plus T 50
- K 2.94 MD plus
- K 2.97 M plus
- K 2.98 M plus T 50
- K 2.99 M
- K 2.99 M plus T 50
- K 2.99 MD plus
- K 3.65 MD *EU
- K 3.65 MD Plus T200
- K 3.68 MD Plus
- K 3.85 M PL
- K 3.900 M
- K 3.91 M WRC
- K 3.91 M plus T 100
- K 3.97 M plus F1
- K 3.98 M plus T 100
- K 3.99 M plus
- K 3.99 M plus T 100
- K 4.91 MD T 200
- K 4.98 MD plus T 300
- K 4.99 M plus
- K 4.99 M plus T 300
- K 4.990 MD Plus
- K 4.99M Plus T 250 *EU
- K 5.68 MD
- K 5.80M PLUS T 250 *EU
- K 5.91 MD plus
- K 5.91MD T 250 *EU
- K 6.80M PLUS T 250 *EU
- K 6.91 MD
- K 6.91 MD plus T300
- K 7.20 M T 300
- K 7.280 MD Plus
- K HC 10