Wąż przedłużający do myjek FRV 30 Me oraz FRV 50 Me

Wąż przedłużający 5 m do FRV 30 Me. Zawiera adapter łączeniowy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor srebrny
Waga z opakowaniem (kg) 1,1
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