Wąż ssący do podłączenia z instalacją domową
Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż ssący do podłączenia pomp do studni lub instalacji domowej po stronie ssącej. Przeznaczony do pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego.
Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny 3/4", 0.5 m. Przeznaczony do podłączenia po stronie ssącej wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Wąż ssący z przyłączem 1" (33.3 mm) po obu stronach. Wyjątkowa elastyczność zapewnia dodatkową redukcję hałasu w instalacji domowej. Uwaga: Wąż ssący nie powinien być użyty jako wąż ciśnieniowy.
Cechy i zalety
Szczelne połączenie z instalacją pompy domowej i domową instalacją wodną
- Podczas podłączania pompy domowej wąż ten może być używany jako elastyczne połączenie pomiędzy pompą, a domową instalacją wodną.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|0,6
|Średnica
|3/4″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|600 x 50 x 50
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.