Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny 3/4", 0.5 m. Przeznaczony do podłączenia po stronie ssącej wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Wąż ssący z przyłączem 1" (33.3 mm) po obu stronach. Wyjątkowa elastyczność zapewnia dodatkową redukcję hałasu w instalacji domowej. Uwaga: Wąż ssący nie powinien być użyty jako wąż ciśnieniowy.