Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0
Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.
Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 2.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 2.0. Oba złącza Clip 2.0 są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|2,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Wersja
|Elektrycznie przewodzący
|Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾
|Clip 2.0
|Połączenie po stronie urządzenia²⁾
|Złącze bagnetowe 2.0
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,7
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|420 x 370 x 90