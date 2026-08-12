Wąż ssący, NT, DN 35, długość 2,5 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0

Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho.

Przewodzący elektryczność wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 2.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 2.0. Oba złącza Clip 2.0 są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 2,5
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Wersja Elektrycznie przewodzący
Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾ Clip 2.0
Połączenie po stronie urządzenia²⁾ Złącze bagnetowe 2.0
Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,7
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 420 x 370 x 90