Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 2.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 2.0. Oba złącza Clip 2.0 są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku.