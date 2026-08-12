Wąż ssący, NT, DN 35, długość 4 m, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0
Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 4 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.
Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher. Wąż o długości 4 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 2.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 2.0. Oba złącza Clip 2.0 są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|4
|Średnica znamionowa ( )
|ID 35
|Wersja
|Standard
|Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾
|Clip 2.0
|Połączenie po stronie urządzenia²⁾
|Złącze bagnetowe 2.0
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|antracyt
|Waga (kg)
|1
|Waga z opakowaniem (kg)
|1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|470 x 450 x 80
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