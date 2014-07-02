Wąż ssący, T, DN 32, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe

Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 32 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho.

Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 32 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 1.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 1.0. Oba złącza są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 2,5
Średnica znamionowa ( ) ID 32
Wersja Standard
Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾ Clip 1.0
Połączenie po stronie urządzenia²⁾ Złącze zatrzaskowe
Ilość (szt.) 1
Kolor czarny
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Akcesoria