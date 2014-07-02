Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 32 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 1.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 1.0. Oba złącza są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku.