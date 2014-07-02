Wąż ssący, T, DN 32, długość 2,5 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe
Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 32 i długości 2,5 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho.
Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 32 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho. Wąż o długości 2,5 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza bagnetowego 1.0, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 1.0. Oba złącza są kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi do 2016 roku.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|2,5
|Średnica znamionowa ( )
|ID 32
|Wersja
|Standard
|Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾
|Clip 1.0
|Połączenie po stronie urządzenia²⁾
|Złącze zatrzaskowe
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,5