Wąż ssący, T, DN 35, długość 2 m, złącze Clip 1.0, złącze zatrzaskowe

Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 i długości 2 m nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho firmy Kärcher.

Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho firmy Kärcher. Wąż o długości 2 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza zatrzaskowego, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 2.0. To drugie jest kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 2
Średnica znamionowa ( ) ID 35
Wersja Standard
Podłączenie po stronie akcesoriów¹⁾ Clip 2.0
Połączenie po stronie urządzenia²⁾ Złącze zatrzaskowe
Ilość (szt.) 1
Kolor antracyt
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 0,5
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 460 x 360 x 90

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