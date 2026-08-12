Wąż ssący o nominalnej szerokości DN 35 idealnie nadaje się do stosowania z odkurzaczami do pracy na sucho firmy Kärcher. Wąż o długości 2 m jest podłączany do urządzenia za pomocą złącza zatrzaskowego, a do akcesoriów za pomocą złącza Clip 2.0. To drugie jest kompatybilne z modelami odkurzaczy produkowanymi od 2017 roku.