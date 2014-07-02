Wąż ssący "z metra", 1"
Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.
Spiralny wąż 1", 25 metrów, cięty z metra. Może być używany w zestawach z złączkami i filtrami ssącymi. Idealny do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych, pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego
Cechy i zalety
Sprzedawany na metry
- Węże można przycinać do indywidualnych długości. Można używać jako osobne zestawy węży ssących w połączeniu ze złączkami oraz filtrami ssącymi.
Podciśnieniowy wąż spiralny
- Elastyczny wąż do pobierania i pompowania wody
Specyfikacja
Dane techniczne
|Długość (m)
|25
|Średnica
|1″
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|5,6
|Waga z opakowaniem (kg)
|5,6
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|470 x 470 x 200
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.