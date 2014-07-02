Wąż ssący "z metra", 1"

Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.

Spiralny wąż 1", 25 metrów, cięty z metra. Może być używany w zestawach z złączkami i filtrami ssącymi. Idealny do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych, pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego

Cechy i zalety
Sprzedawany na metry
  • Węże można przycinać do indywidualnych długości. Można używać jako osobne zestawy węży ssących w połączeniu ze złączkami oraz filtrami ssącymi.
Podciśnieniowy wąż spiralny
  • Elastyczny wąż do pobierania i pompowania wody
Specyfikacja

Dane techniczne

Długość (m) 25
Średnica 1″
Kolor czarny
Waga (kg) 5,6
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 470 x 470 x 200
Zastosowania
  • Do zasysania wody z beczek, zbiorników czy z oczek wodnych.