Wąż wyrównujący ciśnienie

Wąż wyrównujący ciśnienie do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur.

Idealny do wyrównania wahań ciśnienia w domowym systemie doprowadzania wody. Wąż 1m 3/4" redukujący hałas, do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur. Elastyczna, silikonowa warstwa wewnętrzna wyrównuje wahania ciśnienia. Wewnętrzna warstwa rozciąga się zapobiegając włączaniu i wyłączaniu pompy. Redukuje wibracje. Skutkuje to znaczną redukcją hałasu. Wąż ciśnieniowy z 1" przyłączem (33,3 mm) na obu końcach.

Cechy i zalety
Elastyczny wąż wewnętrzny z silikonu
  • Rozszerzanie się elastycznego węża wewnętrznego zapobiega sporadycznemu włączaniu i wyłączaniu pompy z powodu spadku ciśnienia. Kompensuje to spadek ciśnienia, dzięki czemu pompa pracuje bezproblemowo.
Elastyczny wąż
  • Zmniejsza wibracje i obniża głośność.
Wąż do łączenia rur w domowej instalacji wodociągowej.
  • Aby wykonać podłączenie do pompy zasilającej w wodę roboczą. Systemy rurowe zwykle nie sięgają do miejsca instalacji pompy. Zaleca się podłączanie pompy do rurociągu za pomocą elastycznego węża.
Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica 3/4″
Długość węża (m) 1
Kolor czarny
Waga (kg) 0,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 270 x 275 x 55
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.