Idealny do wyrównania wahań ciśnienia w domowym systemie doprowadzania wody. Wąż 1m 3/4" redukujący hałas, do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur. Elastyczna, silikonowa warstwa wewnętrzna wyrównuje wahania ciśnienia. Wewnętrzna warstwa rozciąga się zapobiegając włączaniu i wyłączaniu pompy. Redukuje wibracje. Skutkuje to znaczną redukcją hałasu. Wąż ciśnieniowy z 1" przyłączem (33,3 mm) na obu końcach.