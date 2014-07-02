Wąż wyrównujący ciśnienie
Wąż wyrównujący ciśnienie do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur.
Idealny do wyrównania wahań ciśnienia w domowym systemie doprowadzania wody. Wąż 1m 3/4" redukujący hałas, do podłączenia pomp ciśnieniowych do systemu sztywnych rur. Elastyczna, silikonowa warstwa wewnętrzna wyrównuje wahania ciśnienia. Wewnętrzna warstwa rozciąga się zapobiegając włączaniu i wyłączaniu pompy. Redukuje wibracje. Skutkuje to znaczną redukcją hałasu. Wąż ciśnieniowy z 1" przyłączem (33,3 mm) na obu końcach.
Cechy i zalety
Elastyczny wąż wewnętrzny z silikonu
- Rozszerzanie się elastycznego węża wewnętrznego zapobiega sporadycznemu włączaniu i wyłączaniu pompy z powodu spadku ciśnienia. Kompensuje to spadek ciśnienia, dzięki czemu pompa pracuje bezproblemowo.
Elastyczny wąż
- Zmniejsza wibracje i obniża głośność.
Wąż do łączenia rur w domowej instalacji wodociągowej.
- Aby wykonać podłączenie do pompy zasilającej w wodę roboczą. Systemy rurowe zwykle nie sięgają do miejsca instalacji pompy. Zaleca się podłączanie pompy do rurociągu za pomocą elastycznego węża.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica
|3/4″
|Długość węża (m)
|1
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,7
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|270 x 275 x 55
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do nawadniania ogrodów z beczek, zbiorników na deszczówkę i studni.