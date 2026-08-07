Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Imponujące wartości i podstawowy sprzęt: wąż wysokociśnieniowy, (ID 10), długość 10 m, ciśnienie maks. 220 barów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 10
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 220
Długość (m) 10
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 2,9
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