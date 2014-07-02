Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155ºC/250 bar
Wąż wysokociśnieniowy 10 m (M 22 x 1,5) z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Z opatentowanym rotacyjnym złączem pistoletu spustowego AVS i złączką ręczną. Dodatkowe dane: DN 6/155°C/250 barów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Długość (m)
|10
|Gwint przyłącza
|1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
|Waga z opakowaniem (kg)
|1,7