Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155ºC/250 bar