Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem, M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem, ID 6/155ºC/250 bar

Wąż wysokociśnieniowy 10 m (M 22 x 1,5) z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Z opatentowanym rotacyjnym złączem pistoletu spustowego AVS i złączką ręczną. Dodatkowe dane: DN 6/155°C/250 barów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 6
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Długość (m) 10
Gwint przyłącza 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Waga z opakowaniem (kg) 1,7