Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Wąż wysokociśnieniowy (DN 6) wyposażony w ANTI!Twist i złącze EASY!Lock po obu stronach. Do ciśnień do 300 bar. Długość 10 m.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 6
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Długość (m) 10
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 2
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock
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