Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar. 10 metrów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|315
|Długość (m)
|10
|Gwint przyłącza
|1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,3