Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5
Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m odporny na działanie temperatury do 155°C (DN 8). Idealny do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic.
Wąż wysokociśnieniowy o długości dziesięciu metrów (DN 8) z wytrzymałymi mosiężnymi złączkami i obustronnym gwintem M 22×1,5 do podłączenia do pistoletu i urządzenia. Doskonale sprawdzi się w przypadku ciśnienia o wartości do 315 barów i wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic – także urządzeń wykorzystujących gorącą wodę.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|315
|Długość (m)
|10
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5