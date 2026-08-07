Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar, M22 x 1,5

Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m odporny na działanie temperatury do 155°C (DN 8). Idealny do wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic.

Wąż wysokociśnieniowy o długości dziesięciu metrów (DN 8) z wytrzymałymi mosiężnymi złączkami i obustronnym gwintem M 22×1,5 do podłączenia do pistoletu i urządzenia. Doskonale sprawdzi się w przypadku ciśnienia o wartości do 315 barów i wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic – także urządzeń wykorzystujących gorącą wodę.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 315
Długość (m) 10
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Kompatybilne urządzenia
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