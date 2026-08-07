Wąż wysokociśnieniowy o długości dziesięciu metrów (DN 8) z wytrzymałymi mosiężnymi złączkami i obustronnym gwintem M 22×1,5 do podłączenia do pistoletu i urządzenia. Doskonale sprawdzi się w przypadku ciśnienia o wartości do 315 barów i wszystkich urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher z serii Classic – także urządzeń wykorzystujących gorącą wodę.