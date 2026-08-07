Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Odpowiedni do ciśnienia roboczego maks. 250 barów: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) o długości 15 m z wygodnym ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock na obu końcach.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 12
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 210
Długość (m) 15
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 5,6
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