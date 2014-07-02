Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5

Z obustronnym złączem śrubowym M 22 x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8 / 315 bar / 15 m.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 315
Długość (m) 15
Gwint przyłącza 2 x M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 3,6