Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Wąż wysokociśnieniowy ze złączem AVS do bębna do węża oraz ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 315
Długość (m) 20
Gwint przyłącza 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Waga z opakowaniem (kg) 4,4
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża