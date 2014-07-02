Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar. 20 metrów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 315
Długość (m) 20
Gwint przyłącza 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Waga z opakowaniem (kg) 4,8