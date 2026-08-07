Wąż wysokociśnieniowy, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 10/155°C/220 bar.

Z obustronnym złączem śrubowym M 22 x 1.5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 10/155°C/220 bar. 25 metrów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 10
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 220
Długość (m) 25
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 6,7
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