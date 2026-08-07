Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock, długość 40 m do szerokiego promienia roboczego: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock po obu stronach. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 250 barów.