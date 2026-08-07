Wąż wysokociśnieniowy Classic, 10 m, ID 8, 315 bar x , EASY!Lock

Wąż wysokociśnieniowy z wygodnym mocowaniem ręcznym EASY!Lock z serii Classic firmy Kärcher. Nadaje się również do urządzeń wysokociśnieniowych z podgrzewaniem wody.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Długość (m) 10
Gwint przyłącza EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 3,1
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