Wąż wysokociśnieniowy czyszczenie rur DN 14 Mpa

Wąż do czyszczenia rur 20 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy przeznaczony do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).

Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 20 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).

Cechy i zalety
Bardzo elastyczny wysokociśnieniowy wąż PCW
  • Ultralekki, optymalna obsługa.
  • Odporny na ciśnienie do 120 barów.
Połączenie: 1/8"
  • Kompatybilny z dyszami czyszczącymi
Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 140
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Długość (m) 20
Waga z opakowaniem (kg) 1,9
Części zamienne

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