Wąż wysokociśnieniowy czyszczenie rur DN 14 Mpa
Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 30 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).
Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 30 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|140
|Gwint przyłącza
|M22 x 1,5
|Długość (m)
|30
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,6
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