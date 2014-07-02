Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7

Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 7. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składania i rozkładaniu lancy.

Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 7. Pokryty gumą, która ułatwia poślizg węża przy składaniu i rozkładaniu lancy.

Specyfikacja

Dane techniczne

Długość rury teleskopowej (m) 8,5
Temperatura doprowadzanej wody (°C) maks. 155
Gwint przyłącza M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 1,6
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