Wąż wysokociśnieniowy do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, przewodzący prąd elektryczny do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m z ręcznymi mocowaniem przy pomocy śruby EASY!Lock na obu końcach.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|400
|Długość (m)
|10
|Gwint przyłącza
|2 x EASY!Lock
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,3