Wąż wysokociśnieniowy do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, przewodzący prąd elektryczny do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m z ręcznymi mocowaniem przy pomocy śruby EASY!Lock na obu końcach.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 10
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 3,3
Wąż wysokociśnieniowy do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock