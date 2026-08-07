Wąż wysokociśnieniowy do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m, przewodzący prąd elektryczny do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m z ręcznymi mocowaniem przy pomocy śruby EASY!Lock na obu końcach.