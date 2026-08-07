Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Wąż wysokociśnieniowy (ID 8) z podwójnym wzmocnieniem stalowym, długość 1,5 m, odpowiedni do ciśnienia maks. 400 barów. Złącza: M 22 × 1,5, szybkie i wygodne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 1,5
Gwint przyłącza 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 0,7
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