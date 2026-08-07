Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Wąż wysokociśnieniowy 1,5 m (ID 8). Wygodne złącze śrubowe EASY!Lock po obu stronach zapewnia solidne i szybkie połączenia. Wytrzymały i zaprojektowany do pracy pod ciśnieniem do 400 barów.

Z obustronnym złączem śrubowym EASY!Lock i zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/400 bar. 1,5 metra.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 1,5
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 0,8
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