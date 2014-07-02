Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 6, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporne na rozciąganie. 10 m, ID 6/155°C/400 bar.