Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporne na rozciąganie. 10 m, ID 8/155°C/400 bar.
Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporne na rozciąganie. 10 m, ID 8/155°C/400 bar.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|400
|Długość (m)
|10
|Gwint przyłącza
|1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
|Waga z opakowaniem (kg)
|3,3