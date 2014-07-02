Wąż wysokociśnieniowy 20 m Longlife 400 (DN 8) z opatentowanym złączem (obrotowym) pistoletu spustowego AVS oraz złączką ręczną. M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Dwuwarstwowy wzmacniany drutem stalowym o wysokiej wytrzymałości. Dodatkowe dane: DN 8/155°C/400 barów.