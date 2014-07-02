Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporny na rozciąganie. ID 8 / 400 bar / 20 m.

Wąż wysokociśnieniowy 20 m Longlife 400 (DN 8) z opatentowanym złączem (obrotowym) pistoletu spustowego AVS oraz złączką ręczną. M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Dwuwarstwowy wzmacniany drutem stalowym o wysokiej wytrzymałości. Dodatkowe dane: DN 8/155°C/400 barów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 20
Gwint przyłącza 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Waga z opakowaniem (kg) 6,5