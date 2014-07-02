Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Wąż Longlife 400 z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporny na rozciąganie. ID 8 / 400 bar / 20 m.
Wąż wysokociśnieniowy 20 m Longlife 400 (DN 8) z opatentowanym złączem (obrotowym) pistoletu spustowego AVS oraz złączką ręczną. M 22 x 1,5 z zabezpieczeniem przed skręcaniem. Dwuwarstwowy wzmacniany drutem stalowym o wysokiej wytrzymałości. Dodatkowe dane: DN 8/155°C/400 barów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|400
|Długość (m)
|20
|Gwint przyłącza
|1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,5