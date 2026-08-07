Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.

Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar. 20 metrów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 20
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 7
Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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