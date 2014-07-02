Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.
Z przegubem obrotowym, 2 x M 22 x 1.5. ID 8/155 °C/400 bar. 20 metrów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|400
|Długość (m)
|20
|Gwint przyłącza
|2 x M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|6,8
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
- HD 10/23-4 SX Plus
- HD 10/23-4S
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/35 PB E Cage
- HD 1050 B
- HD 1050 DE
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 5/11 C
- HD 5/15 C + FR *EU
- HD 5/15 C Plus *EU
- HD 6/12-4 CX Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 C Plus Promo
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 715