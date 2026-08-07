Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Wąż wysokociśnieniowy Longlife - wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. ID 8 / 155°C / 400 bar

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 20
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 6,9
Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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