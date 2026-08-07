Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar.

Z obustronnym złączem śrubowym 2 x M 22 x 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuje. ID 8/155 °C/250 bar. 10 metrów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Długość (m) 10
Gwint przyłącza 2 x EASY!Lock
Waga z opakowaniem (kg) 2,6
Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock
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