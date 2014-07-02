Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.

Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m ID 8/155 °C/400 bar.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 8
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 400
Długość (m) 10
Gwint przyłącza 2 x M22 x 1,5
Waga z opakowaniem (kg) 4,4