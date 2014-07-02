Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.
Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 x 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuje. 10 m ID 8/155 °C/400 bar.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 8
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|400
|Długość (m)
|10
|Gwint przyłącza
|2 x M22 x 1,5
|Waga z opakowaniem (kg)
|4,4