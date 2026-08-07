Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Wąż wysokociśnieniowy 15 m (ID 6), do kontaktu z żywnością, ze złączem AVS do bębnów do węża, ręczne złącze śrubowe EASY!Lock oraz szara, niepuszczająca koloru powłoka.