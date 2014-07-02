Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża

Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar.

Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar. 15 metrów.

Specyfikacja

Dane techniczne

Średnica znamionowa ( ) ID 6
Temperatura (°C) maks. 155
Ciśnienie maksymalne (bar) 250
Długość (m) 15
Gwint przyłącza 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Waga z opakowaniem (kg) 2,7