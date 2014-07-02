Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar.
Wersja dla przemysłu spożywczego. Złącze AVS przy pistolecie, szary, nie farbuje. ID 6/155 °C/250 bar. 15 metrów.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Średnica znamionowa ( )
|ID 6
|Temperatura (°C)
|maks. 155
|Ciśnienie maksymalne (bar)
|250
|Długość (m)
|15
|Gwint przyłącza
|1 x M22 x 1,5 / 1 x złącze AVS do bębna do węża
|Waga z opakowaniem (kg)
|2,7